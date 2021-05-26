Владимир Путин подписал закон о запрете звуковой рекламы

26 май 2021 | 23:07

В России запретили распространять звуковую рекламу на улицах. Соответствующий закон 26 мая подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.







«Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается», — указано в документе. Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Авторами законопроекта выступили депутаты Астраханской областной думы. По их словам, звуковая реклама часто становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан. В связи с этим растет напряженность жильцов домов, которые в течение дня вынуждены слушать рекламные слоганы.





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