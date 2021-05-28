В Ишимбае задержали тренера по кикбоксингу, подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней

28 май 2021 | 09:11

В Ишимбае суд заключил под стражу до 25 июля 33-летнего тренера по кикбоксингу, которого подозревают в изнасиловании.



По материалам следствия, тренер напал на свою 14-летнюю подопечную 18 мая, находясь в тренерской комнате. Придя домой, девочка рассказала о случившемся родителям, и те обратились в полицию.







По данным пресс-службы следкома Башкортостана, мужчина стал фигурантом дела об изнасиловании несовершеннолетней. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил его под стражу до 25 июля этого года.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии объявили в розыск «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова.





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