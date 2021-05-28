Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Ишимбае задержали тренера по кикбоксингу, подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней

В Ишимбае задержали тренера по кикбоксингу, подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней

В Ишимбае задержали тренера по кикбоксингу, подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней

28 май 2021 | 09:11

В Ишимбае суд заключил под стражу до 25 июля 33-летнего тренера по кикбоксингу, которого подозревают в изнасиловании.

По материалам следствия, тренер напал на свою 14-летнюю подопечную 18 мая, находясь в тренерской комнате. Придя домой, девочка рассказала о случившемся родителям, и те обратились в полицию.

По данным пресс-службы следкома Башкортостана, мужчина стал фигурантом дела об изнасиловании несовершеннолетней. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил его под стражу до 25 июля этого года.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии объявили в розыск «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Ишимбайский район криминал
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: