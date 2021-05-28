В Ишимбае задержали тренера по кикбоксингу, подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней
28 май 2021 | 09:11
В Ишимбае суд заключил под стражу до 25 июля 33-летнего тренера по кикбоксингу, которого подозревают в изнасиловании.
По материалам следствия, тренер напал на свою 14-летнюю подопечную 18 мая, находясь в тренерской комнате. Придя домой, девочка рассказала о случившемся родителям, и те обратились в полицию.
По данным пресс-службы следкома Башкортостана, мужчина стал фигурантом дела об изнасиловании несовершеннолетней. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил его под стражу до 25 июля этого года.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии объявили в розыск «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова.