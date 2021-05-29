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В России загранпаспорта будут выдавать по-новому

В России загранпаспорта будут выдавать по-новому

29 май 2021 | 17:55

В России с 30 мая изменится порядок выдачи загранпаспортов. Как сообщает «Парламентская газета», с этого дня вступит в силу соответствующий приказ МИД РФ.

Теперь новые требования будут предъявляться к россиянам, которые проживают за границей. Для получения нового паспорта им придется вернуться в Россию. Срок выдачи документа останется прежним: один месяц для подавших заявление по месту жительства, и три месяца для желающих оформить его по месту пребывания.

Госпошлина для паспорта старого образца составит две тысячи рублей, а новый образец загранпаспорта обойдется в пять тысяч рублей. Россияне, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях и желающие получить документ взамен утраченного или испорченного, не будут платить пошлину.

Ранее сообщалось о том, что в России планируют ужесточить контроль за оборотом оружия.


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Источник: gorobzor.ru
Фото: со страницы Динара Гильмутдинова

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