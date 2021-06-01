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Депутаты Госдумы приняли закон о бесплатной газификации

Депутаты Госдумы приняли закон о бесплатной газификации

01 июн 2021 | 14:10

Сегодня, 1 июня, Госдума приняла изменения в закон о газоснабжении в России. Согласно последним поправкам, газ до границ участка домовладения будут подводить за счет государства.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, такое решение было принято в связи с тем, что в деревнях и селах многие дома расположены очень далеко от газопровода. Поэтому не все люди могли позволить себе его провести. Однако теперь сети бесплатно проведут до придомового участка, а на граждан ложатся расходы только за подключение газа непосредственно к своему дому.

Сообщается, что с принятием данного законопроекта единым оператором газификации станет «Газпром» и его компании или, при его отсутствии на местах, региональный оператор. Тарифы на данную услугу для населения не должны расти выше инфляции.

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