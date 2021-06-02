В Дуванском районе Башкирии председателя колхоза обвинили в сокрытии налогов

02 июн 2021 | 11:49

Обвинительное заключение в отношении 35-летнего председателя СПК «Лемезинский» уже утверждено. По версии следователей, он обвиняется в сокрытии денежных средств организации, предназначенных для уплаты налогов. Размер утаенной суммы квалифицирован как крупный.







Изначально долг предприятия перед казной составлял почти 10 млн рублей. В таком случае налоговая служба может назначить принудительное списание. Чтобы избежать этого, директор рассчитывался с контрагентами «в обход» расчётных счетов предприятия. Таким образом он перечислил 3 300 000 рублей.



Зная о наличии задолженности, директор устно попросил дебитора о переводе средств напрямую сторонним компаниям. Теперь уголовное дело направленно в Салаватский межрайонный суд. Известно, что мужчина полностью признал свою вину.

Напомним, недавно мы писали о крупном пожаре, в результате которого убытки понесла одна из ферм Башкирии. Впрочем, куда большие потери агрокомплексу причиняют финансовые махинации руководителей. Так произошло и в Илишевском районе.





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