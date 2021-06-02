В Башкирии прекращено расследование по делу «пьяного мальчика» из Мишкинского района

02 июн 2021 | 17:30

Сегодня, 2 июня, стало известно о прекращении резонансного уголовного дела по факту ДТП с участием 9-летнего ребенка. Информация об этом появилась на сайте «КП-Уфа». Сообщается, что подозреваемый водитель извинился перед семьей пострадавшего и возместил ущерб, родители мальчика попросили закрыть дело.





Напомним, в июле 2020 года 9-летний школьник попал под колеса «УАЗ». Здоровью мальчика был нанесен тяжкий вред. Однако скандал случился позднее, в ноябре 2020 года, когда экспертиза обнаружила в крови ребенка алкоголь. При этом водитель на момент аварии был трезв.



Позднее в министерстве здравоохранения республики сообщили, что такие результаты анализов могли получиться, если малыш принимал какие-либо продукты, в составе которых был этиловый спирт. Это мог быть сироп от боли в горле или успокоительный препарат. Делом занялись сотрудники Следственного комитета РБ.

Как стало известно на данный момент, ребенок никаких лекарств не употреблял и на момент ДТП пьян точно не был. Результаты анализов были признаны недействительными. Оказалось, что во время процедуры сбор крови у мальчика был проведен неправильно, поэтому была допущена такая ошибка.





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Фото: с эфира ГТРК-Башкортостан