Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Башкирии прекращено расследование по делу «пьяного мальчика» из Мишкинского района

В Башкирии прекращено расследование по делу «пьяного мальчика» из Мишкинского района

В Башкирии прекращено расследование по делу «пьяного мальчика» из Мишкинского района

02 июн 2021 | 17:30

Сегодня, 2 июня, стало известно о прекращении резонансного уголовного дела по факту ДТП с участием 9-летнего ребенка. Информация об этом появилась на сайте «КП-Уфа». Сообщается, что подозреваемый водитель извинился перед семьей пострадавшего и возместил ущерб, родители мальчика попросили закрыть дело.


Напомним, в июле 2020 года 9-летний школьник попал под колеса «УАЗ». Здоровью мальчика был нанесен тяжкий вред. Однако скандал случился позднее, в ноябре 2020 года, когда экспертиза обнаружила в крови ребенка алкоголь. При этом водитель на момент аварии был трезв.

Позднее в министерстве здравоохранения республики сообщили, что такие результаты анализов могли получиться, если малыш принимал какие-либо продукты, в составе которых был этиловый спирт. Это мог быть сироп от боли в горле или успокоительный препарат. Делом занялись сотрудники Следственного комитета РБ.

Как стало известно на данный момент, ребенок никаких лекарств не употреблял и на момент ДТП пьян точно не был. Результаты анализов были признаны недействительными. Оказалось, что во время процедуры сбор крови у мальчика был проведен неправильно, поэтому была допущена такая ошибка.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: с эфира ГТРК-Башкортостан

Теги: Мишкинский район
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: