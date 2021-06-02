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В Аскинском районе плодородные земли были загрязнены цинком из-за несанкционированной свалки

В Аскинском районе плодородные земли были загрязнены цинком из-за несанкционированной свалки

02 июн 2021 | 21:26

Сегодня, 2 июня, на сайте Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору республики были опубликованы результаты выездной проверки в Аскинском районе.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили несанкционированную свалку ТБО возле населенного пункта Арбашево. На участке земли сельскохозяйственного назначения были взяты пробы почвы и направлены в лабораторию.

Результаты экспертизы показали, что земли в Арбашевском сельсовете загрязнены тяжелым металлом – цинком. Сообщается, что в отношении сотрудников администрации муниципалитета составлены протоколы об административном правонарушении.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба Россельхознадзора РБ

Теги: Аскинский район
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