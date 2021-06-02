В Аскинском районе плодородные земли были загрязнены цинком из-за несанкционированной свалки
02 июн 2021 | 21:26
Сегодня, 2 июня, на сайте Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору республики были опубликованы результаты выездной проверки в Аскинском районе.
Специалисты Россельхознадзора обнаружили несанкционированную свалку ТБО возле населенного пункта Арбашево. На участке земли сельскохозяйственного назначения были взяты пробы почвы и направлены в лабораторию.
Результаты экспертизы показали, что земли в Арбашевском сельсовете загрязнены тяжелым металлом – цинком. Сообщается, что в отношении сотрудников администрации муниципалитета составлены протоколы об административном правонарушении.