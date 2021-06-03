В Ишимбае задержали мужчину, напавшего на полицейского во время акций на Куштау

03 июн 2021 | 22:28

В Ишимбае задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на сотрудника полиции в ходе протестов на Куштау. Им оказался житель Уфимского района Башкирии. Как сегодня, 3 июня, сообщили в Следственном комитете республики, мужчина признался в содеянном.







— По версии следствия, днем 16 августа 2020 года мужчина, находясь у подножья горы Куштау, из неприязненных отношений к сотруднику полиции, сложившихся в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, умышленно нанес удары деревянным черенком в область головы последнего, причинив тяжкий вред здоровью, — пояснили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в Ишимбае задержали тренера по кикбоксингу, подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней.





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