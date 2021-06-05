В Учалинском районе приставы опечатали 28 сельских клубов

05 июн 2021 | 22:03

Учалинские приставы опечатали двери 28 учреждений культуры муниципалитета.







Как сообщает пресс-служба ведомства, на 60 суток приостановлена деятельность сельских клубов, подведомственных МБУ «Районный дом культуры Учалинского района РБ». Причина — нарушение требований пожарной безопасности.



Ранее в отношение учреждений культуры было заведено дело об административном правонарушении, однако в установленный срок чиновники требования пожарной безопасности не выполнили.



Как следует из материалов дела, во всех этих учреждениях отсутствует пожарная сигнализация и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не оборудованы эвакуационные пути и выходы.





- Учитывая, что наличие данных нарушений может привести человеческим жертвам, суд постановил приостановить деятельность 28 учреждений подведомственных Муниципальному бюджетному учреждению «Районный дом культуры Учалинского района РБ» до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Судебные приставы Учалинского межрайонного отделения УФССП по Республике Башкортостан незамедлительно исполнили данное решение суда, — комментирует пресс-служба УФССП России по РБ.

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