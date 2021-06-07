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В Мечетлинском районе Башкирии глава сельсовета злостно уклонялся от исполнения решения суда

В Мечетлинском районе Башкирии глава сельсовета злостно уклонялся от исполнения решения суда

07 июн 2021 | 22:15

Главе сельского поселения Большеустьикинский сельсовет грозит лишение свободы. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в УФССП по Башкирии. В отношении чиновника было возбуждено исполнительное производство, оно вступило в силу в феврале прошлого года. Его обязали очистить земельный участок от незаконной свалки.

Глава сельсовета неоднократно обращался в суд за отсрочкой исполнения решения, заявляя о нехватке денег в районном бюджете на разработку проекта. Отсрочка исполнения представлялась трижды, последняя из них завершилась 2 июня. 4 июня судебные приставы обязали чиновника исполнить предписание суда, а также повторно предупредили об административной и уголовной ответственности.


— Учитывая тот факт, что предоставленное время отсрочки должником в целях исполнения решения суда использовано не было, в настоящее время в отношении главы сельского поселения начата доследственная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц и принято процессуальное решение, — сообщили в УФССП по Башкирии.
В ведомстве напомнили, что в случае неисполнения приговора суда госслужащим грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

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Источник: ufa1.ru

Теги: Мечетлинский район
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