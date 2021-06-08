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В Башкортостане расследуют массовую гибель пчел

В Башкортостане расследуют массовую гибель пчел

08 июн 2021 | 15:08

В пяти районах Башкирии две недели назад была зафиксирована массовая гибель пчел. Башкирская пчела в огромном количестве погибла в Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Кугарчинском и Хайбуллинсом районах. Именно здесь 12 мая был введен режим ЧС из-за размножения непарного шелкопряда.

В Россельхознадзоре сообщили, что по состоянию на 7 июня поступило 31 обращение по поводу гибели пчел. Частично пострадали 1990, погибло 23 пчелосемей.

На сегодняшний день ищут причину гибели. Специалисты совершили выезды, отобрали пробы подмора, расплода, пеги, меда и яровой пшеницы с поля. Также эксперты взяли образцы эспарцета и деревьев из лесного массива между полями. Все эти пробы будут направлены для исследования на пестициды в Алтайский край.

Материал также направят в «Башкирскую научно-производственную ветеринарную лабораторию». Здесь проведут исследования на наличие инфекционных и инвазионных болезней.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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