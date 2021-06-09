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В России ужесточили наказание за повторную пьяную езду

В России ужесточили наказание за повторную пьяную езду

09 июн 2021 | 15:00

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняла закон, ужесточающий наказание за пьяную езду. Авторы документа отметили «тенденцию роста преступлений», совершенных нетрезвыми водителями. Они надеются, что новый закон поможет остановить этот рост.

Новая норма увеличивает с двух до трех лет срок лишения свободы за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде. Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние – от 300 до 500 тысяч рублей. Сейчас штраф составляет 200-300 тысяч рублей.

Кроме того, в качестве наказания предусмотрено до двух лет исправительных работ, ограничение свободы на срок до трех лет и принудительные работы. Помимо этого, виновным будут запрещать «занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет.

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Источник: gtrk.tv

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