В Башкирии «Уфаводоканал» оштрафовали на крупную сумму за сброс сточных вод

09 июн 2021 | 16:15

После вмешательства прокуратуры «Уфаводоканал» оштрафован за нарушение природоохранного законодательства. Как установил надзорный орган, предприятие сбрасывало сточные воды без их достаточной очистки, с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.







Организация не разработала и не утвердила программу производственного экологического контроля по девяти эксплуатируемым водозаборам. Кроме того, как выяснилось, канализационно-насосная станция «Черкассы» не поставлена на государственный учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.





- Предприятие и два его должностных лица привлечены к административной ответственности по трем статьям — за нарушение правил водопользования, несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий и несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Назначен штраф на общую сумму 125 тыс. рублей. Кроме того, в адрес руководства фирмы внесено представление. Два должностных лица наказаны в дисциплинарном порядке, — прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры РБ.

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