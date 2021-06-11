В Нефтекамске осудят семерых организаторов азартных игр

10:34, 11 июн 2021

В Нефтекамске перед судом предстанут семеро местных жителей. Подследственных осудят по статьям о незаконной организации и проведении азартных игр, а также о незаконном использовании объектов авторского права.







С ноября 2018 по май 2020 года двое мужчин арендовали помещение в Нефтекамске и открыли там игровой клуб, замаскированный под букмекерскую контору. Злоумышленники установили игровое оборудование и контрафактные программы, причинив правообладателям ущерб на сумму больше 4,2 млн рублей. На работу в качестве кассиров и охранников они наняли еще пятерых человек, которые также понесут наказание.

По данным пресс-службы прокуратуры Башкортостана, работу подпольного казино прикрыли в мае 2020 года, правоохранители изъяли 18 единиц оборудования. Материалы направят на рассмотрение в Нефтекамский городской суд, свою вину подельники признали лишь частично.





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