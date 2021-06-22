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В России могут ввести штрафы за выброс мусора из автомобиля

В России могут ввести штрафы за выброс мусора из автомобиля

10:53, 22 июн 2021

В России собираются ввести штрафы за выброс мусора из машин. Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП. Правительство уже подготовило положительный отзыв.

Соответствующий законопроект разработали в Мосгордуме и Мособлдуме, передает «Российская газета». Фиксировать такие нарушение предлагается с помощью фотокамер и фотоловушек. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, если на камеру попадет владелец легкового автомобиля, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового — 100 тысяч рублей. Если подобное повторится — 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.

Уточняется, что правительство РФ поддержало законопроект. Однако в подготовленном отзыве высказало некоторые технические замечания.

Ранее сообщалось о том, что в России ужесточили наказание за повторную пьяную езду.


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Источник: ura.news

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