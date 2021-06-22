В Башкирии житель Калтасинского района забил топором односельчанина и ограбил
19:15, 22 июн 2021
Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по РБ, признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему жителю Калтасинского района, признанному виновным в разбое, убийстве, сопряженным с разбоем, и похищении документов.
20 апреля 2020 года в правоохранительные органы сообщили о безвестном исчезновении 29-летнего жителя села Калтасы. Мужчина имел при себе крупную сумму денег и ранее надолго не исчезал, поэтому следователи возбудили уголовное дело. Вскоре подозреваемого установили и задержали.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, 15 апреля 2020 года потерпевший попросил знакомого подсудимого односельчанина подвезти его по личным делам. Злоумышленник знал, что у потерпевшего на карте имеется крупная сумма денег, и решил ограбить его и убить. Подсудимый вывез потерпевшего в лесной массив в Мишкинском районе, где нанес ему несколько ударов по голове обухом топора. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Подсудимый похитил у потерпевшего банковскую карту, мобильный телефон, а также паспорт, чтобы усложнить его опознание, после чего, оставив тело в лесу, скрылся. В последующем, с карты потерпевшего злоумышленник снял более 420 тысяч рублей, которые израсходовал на личные нужды.
Подсудимый частично признал вину в совершенных преступлениях.