В Башкирии житель Калтасинского района забил топором односельчанина и ограбил

19:15, 22 июн 2021

Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по РБ, признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему жителю Калтасинского района, признанному виновным в разбое, убийстве, сопряженным с разбоем, и похищении документов.







20 апреля 2020 года в правоохранительные органы сообщили о безвестном исчезновении 29-летнего жителя села Калтасы. Мужчина имел при себе крупную сумму денег и ранее надолго не исчезал, поэтому следователи возбудили уголовное дело. Вскоре подозреваемого установили и задержали.



Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, 15 апреля 2020 года потерпевший попросил знакомого подсудимого односельчанина подвезти его по личным делам. Злоумышленник знал, что у потерпевшего на карте имеется крупная сумма денег, и решил ограбить его и убить. Подсудимый вывез потерпевшего в лесной массив в Мишкинском районе, где нанес ему несколько ударов по голове обухом топора. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Подсудимый похитил у потерпевшего банковскую карту, мобильный телефон, а также паспорт, чтобы усложнить его опознание, после чего, оставив тело в лесу, скрылся. В последующем, с карты потерпевшего злоумышленник снял более 420 тысяч рублей, которые израсходовал на личные нужды.

Подсудимый частично признал вину в совершенных преступлениях.

- Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с последующем ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, а также взыскал с подсудимого компенсацию морального вреда в пользу родственников потерпевшего в сумме 2,5 млн рублей, а также сумму похищенных денежных средств, стоимость мобильного телефона, расходов на погребение и судебные издержки на общую сумму более 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, — добавили в ведомстве.

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Фото: Пресс-служба СУ СКР по РБ