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В Чишминском районе Башкирии работники кулинарии не получали зарплату 10 месяцев

В Чишминском районе Башкирии работники кулинарии не получали зарплату 10 месяцев

11:57, 23 июн 2021

Исправить ситуацию смогло вмешательство прокуратуры Чишминского района. Уголовное дело было возбуждено в отношении директора ООО «Коопкулинария». Данное предприятие оказывает услуги в сфере общественного питания.

По словам поваров, они не получали денег около 10 месяцев. Все это время они продолжали кормить людей, а руководство кормило их обещаниями и оправданиями.

В результате проверки выяснилось, что задолженность перед коллективом достигла 420 тысяч рублей. Вместо того чтобы платить работникам, директор запускал деньги в оборот и тратил их на хозяйственные нужды. При этом собственная зарплата руководителя не пострадала.

После проверки он погасил всю задолженность перед коллективом в полном объеме. Тем не менее материалы уголовного дела переданы в суд, который определит наказание для горе-руководителя. Ему предстоит ответить за полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев.

Ранее сообщалось о том, что в Кигинском районе Башкирии 18 работникам кооператива не выплачивали зарплату.

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Источник: proural.info

Теги: Чишминский район
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