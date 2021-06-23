Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Уфе обвиняемые в изнасиловании полицейские получили тюремные сроки

В Уфе обвиняемые в изнасиловании полицейские получили тюремные сроки

18:07, 23 июн 2021

В Верховном суде Башкирии сегодня, 23 июня, завершился пересмотр дела об изнасиловании дознавательницы.

Приговор суда первой инстанции изменен частично. Павел Яромчук получил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Галиеву и Матвееву приговор оставили прежним - по семь лет колонии каждому.

Напомним, пересмотр дела в Верховном суде Башкирии продолжался с декабря 2020 года. Ранее в суде первой инстанции Матвеев и Галиев получили по семь лет лишения свободы, Яромчук - шесть. В апелляции в Верховном суде республики Галиев и Матвеев были оправданы, а Яромчуку дали 4,5 года колонии общего режима. Шестой кассационный суд Самары вернул дело на новое рассмотрение.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Теги: Уфа криминал
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: