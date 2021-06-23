В Уфе обвиняемые в изнасиловании полицейские получили тюремные сроки
18:07, 23 июн 2021
В Верховном суде Башкирии сегодня, 23 июня, завершился пересмотр дела об изнасиловании дознавательницы.
Приговор суда первой инстанции изменен частично. Павел Яромчук получил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Галиеву и Матвееву приговор оставили прежним - по семь лет колонии каждому.
Напомним, пересмотр дела в Верховном суде Башкирии продолжался с декабря 2020 года. Ранее в суде первой инстанции Матвеев и Галиев получили по семь лет лишения свободы, Яромчук - шесть. В апелляции в Верховном суде республики Галиев и Матвеев были оправданы, а Яромчуку дали 4,5 года колонии общего режима. Шестой кассационный суд Самары вернул дело на новое рассмотрение.