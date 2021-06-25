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В Уфе вынесли приговор мужчине жестоко убившему скалкой 84-летнюю мать

В Уфе вынесли приговор мужчине жестоко убившему скалкой 84-летнюю мать

12:25, 25 июн 2021

В Уфе местный житель признан виновным в убийстве своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Напомним, 3 ноября прошлого года в Уфе пьяный сын избил палкой собственную 84-летнюю мать, которая отказалась отдать ему имеющуюся у нее бутылку со спиртным. После содеянного 49-летний мужчина лег спать в квартире потерпевшей, а на следующее утро сообщил по телефону о случившемся своей супруге, которая вызвала сотрудников полиции.

В ходе следствия и суда мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

«Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в ведомстве.
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Источник: gtrk.tv

Теги: Уфа криминал
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