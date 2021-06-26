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Юристы рассказали, как не потерять работу при отсутствии прививки от COVID

Юристы рассказали, как не потерять работу при отсутствии прививки от COVID

10:58, 26 июн 2021

Россияне смогут продолжать работать без прививки от коронавируса, если получат заключение от врачей, которые запретят вакцинироваться по состоянию здоровья. Об этом сообщил юрист Асад Юсуфов.

«Если человек получает медотвод от вакцинации, это является основанием для того, чтобы он не вакцинировался», — цитирует ТАСС Юсуфова. Он подчеркнул, что работодатель не имеет права отстранить от работы, если человек не может поставить прививку из-за медицинских противопоказаний.

Это связано с тем, что в случае вакцинации у таких граждан могут возникнуть осложнения, добавил юрист. По его словам, при нарушении трудового законодательства работник может обратиться в соответствующую инспекцию.

Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане вновь обновили указ о режиме повышенной готовности.

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Источник: ura.news

Теги: Коронавирус в Башкирии
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