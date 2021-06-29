Что делать, если из-за отсутствия прививки вас просят написать заявление об увольнении

15:38, 29 июн 2021

Ольга Немцева ведущий юрисконсульт программы «Человек и закон». В своем комментарии изданию lifedd она пояснила, что делать человеку, которого руководство решило уволить из-за отсутствия прививки от коронавируса.







— На сегодняшний день законодательно никак не урегулирован вопрос прививания в России от коронавируса, а значит отстранять от работы за то, что человек не стал делать укол от инфекции противозаконно. Сейчас обязательное прививание работников в России идёт только в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок». В них указан перечень специальностей, подлежащих обязательной вакцинации и, если гражданин в него не попадает, то соответственно никто не имеет права принуждать его к вводу препарата, а тем более увольнять, — объяснила Ольга Немцева.

Ранее юристы рассказали, как не потерять работу при отсутствии прививки от COVID.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram