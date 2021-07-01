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В Салавате подрядчик получил деньги, но так и не достроил аллею

В Салавате подрядчик получил деньги, но так и не достроил аллею

10:17, 01 июл 2021

Изначально на благоустройство аллеи по улице Ленина было выделено более 40 млн рублей. Работы планировались в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Это место должно было украсить город и стать для людей новым центром притяжения. Подрядчиком работ по благоустройству стало ООО «Объединенная строительная компания».

В положенный срок администрация оформила «приемку» объекта и перевела деньги. Однако аллея осталась недостроенной, да и на сделанных работах строители решили «сэкономить». Например, вместо парковых фонарей и ограждения из чугунного литья там «красуются» дешевые стальные светильники и простой забор.

Общая сумма невыполненных строительных работ превышает 5 миллионов. Кто и когда исправит эти ошибки — пока вопрос. А судьбу «Объединенной строительной компании» решит суд, ведь уже возбуждено уголовное дело. По версии обвинения, речь идет о крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

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Источник: proural.info

Теги: Салават
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