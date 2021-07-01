В России ужесточили уголовную ответственность за повторную езду в пьяном виде

16:14, 01 июл 2021

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за повторную езду в пьяном виде. Теперь тюремный срок за это деяние вырос до трех лет, а штраф — до полумиллиона рублей, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.







«Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления (часть 2, 4 или 6 статьи 264), наказывается штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет», — говорится в сообщении. Также в качестве наказания могут быть применены исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности, напоминает сайт MK.RU.

Кроме того, в документе отмечается, что за первичное нарушение гражданину грозит до 300 тысяч рублей штрафа. «Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения наказывается штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишением свободы до трех лет», — дополняется в законе.





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