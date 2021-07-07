В Башкирии прокуратура потребовала изъять у экс-гаишника 36 авто

14:00, 07 июл 2021

Республиканская прокуратура в судебном порядке потребовала взыскать в доход государства имущество на сумму более 24 млн рублей, которое экс-заместитель начальника МРЭО ГИБДД МВД по РБ приобрел на неустановленные доходы.







Основанием решения стало возбуждённое в отношении сотрудника полиции уголовное дело. Фигурант обвиняется в получении взяток за выдачу гражданам водительских удостоверений без сдачи ими экзаменов.



На неустановленные доходы служащий приобрел 2 квартиры, 2 земельных участка, жилой дом и нежилое строение в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы, а также 36 транспортных средств.

Скрывая имущество от декларирования, объекты недвижимости и транспортные средства полицейский оформил на близких родственников.

- В целях обеспечения иска прокуратура одновременно направила в суд заявление о наложении ареста на указанное имущество. Служащий уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Ход и результаты рассмотрения заявлений находятся на особом контроле прокуратуры республики, — прокомментировали в пресс-службе Прокуратуры РБ.

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