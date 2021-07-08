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В 3 районах Башкирии обнаружились проблемы с питьевой водой

В 3 районах Башкирии обнаружились проблемы с питьевой водой

12:03, 08 июл 2021

Роспотребнадзор Башкирии выявил нарушения по питьевой воде в трех районах республики. Соответствующая информация представлена на сайте ведомства.

Нарушения выявлены на водных объектах в Бакеевском (Стерлибашевский район), Кебячевском (Аургазинский) и Ковардинском (Гафурийский) сельсоветах.

Согласно данным надзорного органа, в Бакеевском сельсовете не разработан проект охраны источников питьевого водоснабжения и не получено санитарно-эпидемиологическое заключение в селе Бакеево и в деревне Нижние Кармалы.

В Кебячевском сельсовете не проведен лабораторный контроль качества питьевой воды из централизованной системы питьевого водоснабжения в деревне Утаркуль. 

В Ковардинском сельсовете, в селах Коварды и Юлуково не разработан проект санитарной охраны источников питьевой воды, не получено санитарно-эпидемиологическое заключение и не огорожена территория возле источника водоснабжения.

В отношении глав административно-территориальных образований возбуждены административные дела.

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Источник: ufa.aif.ru

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