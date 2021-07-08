В Уфе задержали молодого человека продававшего поддельную справку о вакцинации от COVID-19

18:13, 08 июл 2021

В Уфе задержали подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщили в МВД Башкирии сегодня, 8 июля. Им оказался 20-летний житель города.







— Борцы с экономической преступностью выявили в социальных сетях объявление о продажах сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники договорились с автором объявления о покупке справки. Когда мужчина принес бланки документов о якобы проведенной вакцинации, он был задержан, — отметили в ведомстве.



По информации силовиков, парень торговал сертификатом за четыре тысячи рублей, вписав в него несуществующие инициалы врачей и нанеся через компьютерную программу оттиск печати. Вину, как добавили в ведомстве, тот признал. Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям: подделка или сбыт официального документа и покушение на преступление, которое не было доведено до конца. По предварительной информации, мужчина ранее уже имел проблемы с законом.

В МВД напомнили, что уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление сертификата, но и за его использование.





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Фото: МВД по республике Башкортостан