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В Ишимбайском районе Башкирии инспекторы ГИБДД попались на продаже водительских прав

В Ишимбайском районе Башкирии инспекторы ГИБДД попались на продаже водительских прав

14:06, 09 июл 2021

В нарушении закона подозреваются бывший сотрудник автоинспекции по Ишимбайскому району и его коллега. По версии следствия, оба полицейских умышленно подделывали документы и злоупотребляли служебными полномочиями. Одной из преступлений — помощь друзьям в оформлении водительских прав без сдачи экзаменов. Документ подозреваемые изготовили и отдали за 51 тысячу рублей.

Кроме прав, обвиняемые освоили и выдачу подложных медицинских заключений. С их легкой руки на дорогах республики оказались водители без знания правил и те, кто не способен управлять машиной по здоровью. Известно, что перечисленные факты выявлены службой собственной безопасности МВД Башкирии. Оба полицейских уже уволены со службы, свою вину они не признали.

Материалы уголовного дела направлены в суд, который и определит судьбу подозреваемых. Наказанием может стать заключение в тюрьму на срок до двух лет.

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Источник: proural.info

Теги: Ишимбайский район
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