В Буздякском районе Башкирии стоматолог обокрал пенсионеров, пообещав им протезы
15:06, 09 сен 2021
В преступлении подозревается 31-летний стоматолог из Буздякского района. Следователи считают, что с февраля по май 2021 года он обманывал двух пенсионеров, обещая им зубные протезы. В общей сложности пожилые люди отдали подозреваемому около 140 тысяч рублей.
— Однако позже выяснилось, что врач не имел технической возможности изготовить импланты. Скорее всего он изначально не собирался выполнять обещание. Полученными деньгами воспользовался в личных целях, — рассказали в прокуратуре.
Теперь молодой человек обвиняется в мошенничестве. С работы ему пришлось уволиться, вину в обмане людей он признал и частично возместил ущерб. Материалы уголовного дела направлены в Благоварский межрайонный суд, который определит наказание. В случае, если вина горе-врача будет подтверждена, его может ждать крупный штраф.