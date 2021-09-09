В Буздякском районе Башкирии стоматолог обокрал пенсионеров, пообещав им протезы

15:06, 09 сен 2021

В преступлении подозревается 31-летний стоматолог из Буздякского района. Следователи считают, что с февраля по май 2021 года он обманывал двух пенсионеров, обещая им зубные протезы. В общей сложности пожилые люди отдали подозреваемому около 140 тысяч рублей.







— Однако позже выяснилось, что врач не имел технической возможности изготовить импланты. Скорее всего он изначально не собирался выполнять обещание. Полученными деньгами воспользовался в личных целях, — рассказали в прокуратуре.

Теперь молодой человек обвиняется в мошенничестве. С работы ему пришлось уволиться, вину в обмане людей он признал и частично возместил ущерб. Материалы уголовного дела направлены в Благоварский межрайонный суд, который определит наказание. В случае, если вина горе-врача будет подтверждена, его может ждать крупный штраф.





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Фото: pexels.com