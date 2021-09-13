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Суд обязал государство возвращать россиянам деньги за лекарства

Суд обязал государство возвращать россиянам деньги за лекарства

19:26, 13 сен 2021

Государство должно возмещать гражданам расходы на самостоятельную покупку лекарств, даже если пациент умер. Об этом сообщается в определении Верховного суда РФ.

«Государство обязано возмещать расходы на самостоятельную покупку гражданами лекарств, которые должны предоставляться бесплатно. В том числе в случае смерти пациента — его наследникам», — указано в определении Верховного суда, сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В суде рассмотрели дело жительницы Волгоградской области, мужу которой назначили дорогой препарат. По закону лекарство должны были выдать бесплатно, у пациента была онкология инвалидность II группы. Комитет здравоохранения отложил приобретение до получения дополнительного финансирования, поэтому семья купила лекарство самостоятельно. Мужчина умер, но его вдова подала в суд для получения компенсации. Суд отказал женщине и она обратилась в Верховный суд, сообщает РИА «Новости».

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Источник: ura.news
Фото: из архива newsbash.ru
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