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В Баймакском районе Башкирии мужчина напал на бывшую жену с топором

В Баймакском районе Башкирии мужчина напал на бывшую жену с топором

12:17, 15 сен 2021

В Республике Башкортостан суд наказал 47-летнего мужчину из Баймакского района за нападение с топором на экс-супругу. Ситуацию прояснили в пресс-центре Прокуратуры Башкирии.

В декабре прошлого года мужчина, угрожая убийством бывшей жене, нанес ей удары стеклянной бутылкой и топором в область головы и по спине. Пострадавшая оказала сопротивление, а ей на помощь подоспели свидетели. Женщина получила легкий вред здоровью.

Баймакский райсуд вынес приговор обвиняемому: ему предстояли обязательные работы за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. Но сотрудники прокуратуры с таким мягким наказанием не согласились. Верховный суд Республики Башкортостан признал мужчину виновным в покушении на убийство и приговорил к наказанию в виде 6,5 лет заключения в исправительном учреждении строгого режима. Нарушителя закона взяли под арест в зале суда.

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Теги: Баймакский район
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