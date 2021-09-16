Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Прокуратура обнаружила ряд нарушений в министерстве лесного хозяйства Башкирии

Прокуратура обнаружила ряд нарушений в министерстве лесного хозяйства Башкирии

14:33, 16 сен 2021

В адрес министра лесного хозяйства Башкирии Марата Шарафутдинова внесено представление после проверки соблюдения законодательства при предоставлении госуслуг, сообщили в прокуратуре республики. Всего в ведомстве выявили более 60 фактов нарушений сроков рассмотрения заявлений от юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

«Проверка показала, что ведомство в отсутствие предусмотренных законом оснований отказало хозяйствующему субъекту в выдаче согласия на сделку с арендованным лесным участком. Установлен случай предоставления компании лесного участка на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода несмотря на то, что соответствующее заявление поступило от другой организации», – привели примеры в надзорном органе.

По информации прокуратуры, в адрес Марата Шарафутдинова внесено представление, наказаны в дисциплинарном порядке два должностных лица, к административной ответственности за нарушение порядка предоставления участков (по ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ), нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг (ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ), а также за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг (ч. 1 ст. 2.13 Кодекса РБ) привлекли начальника одного из отделов министерства. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: