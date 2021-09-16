Прокуратура обнаружила ряд нарушений в министерстве лесного хозяйства Башкирии

14:33, 16 сен 2021

В адрес министра лесного хозяйства Башкирии Марата Шарафутдинова внесено представление после проверки соблюдения законодательства при предоставлении госуслуг, сообщили в прокуратуре республики. Всего в ведомстве выявили более 60 фактов нарушений сроков рассмотрения заявлений от юрлиц и индивидуальных предпринимателей.







«Проверка показала, что ведомство в отсутствие предусмотренных законом оснований отказало хозяйствующему субъекту в выдаче согласия на сделку с арендованным лесным участком. Установлен случай предоставления компании лесного участка на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода несмотря на то, что соответствующее заявление поступило от другой организации», – привели примеры в надзорном органе.

По информации прокуратуры, в адрес Марата Шарафутдинова внесено представление, наказаны в дисциплинарном порядке два должностных лица, к административной ответственности за нарушение порядка предоставления участков (по ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ), нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг (ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ), а также за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг (ч. 1 ст. 2.13 Кодекса РБ) привлекли начальника одного из отделов министерства.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram