В России рыбакам разрешат продавать свой улов

09:07, 21 сен 2021

Кабмин РФ может разрешить рыбакам-любителям продавать улов. Соответствующую инициативу поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.







«Подготовленная законодательная инициатива предоставляет рыбакам-любителям право продавать выловленную ими рыбу и продукцию из нее. В целом проект правительственной комиссией поддерживается, но есть существенные замечания», — цитирует «Российская газета» председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.



Так, рыбакам, которые собираются продавать свой улов, должны предоставить рыболовные билеты. Предполагается, что за их выдачу будут отвечать территориальные органы Росрыболовства, уточнил юрист. При этом в законопроекте не уточняется, какие сведения о гражданине должны быть указаны в рыболовном билете, как его получить и сколько он будет действовать. По словам Груздева, получение документа также усложнится, если его будут выдавать в бумажной форме.

Юрист напомнил, что сейчас рыбаки не могут продавать свой улов, потому что это будет считаться незаконным предпринимательством. В законе также планируют уточнить, сколько рыбы и другой водной добычи за раз может реализовать гражданин, рассказал Груздев.





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