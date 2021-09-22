Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии под видом спа-салона работал бордель

В Башкирии под видом спа-салона работал бордель

14:16, 22 сен 2021

Желая заработать проституцией, они открыли в одном из домов на проспекте Октября «спа-салон». Правда, клиентами заведения были только мужчины, и услуги им оказывались не лечебного, а интимного характера. Об этом стало известно оперативникам из отдела полиции № 7, которые и провели задержание.

— Салон располагался на цокольном этаже жилого дома. Используя это прикрытие, 25-летняя уроженка Мелеузовского района занималась проституцией. Вместе с ней таким образом «работали» 22-летняя девушка из Дуванского района и 23-летняя уфимка. У подельниц существовал даже прейскурант, ориентированный на разные запросы обращающихся мужчин, — рассказали силовики.

Женщина, организовавшая салон, была доставлена в отделение.Там был составлен протокол, по выявленным фактам начата проверка. С двумя подругами проведены профилактические беседы.

— Процессуальное решение пока не принято, мы ждем результатов проверки, — уточнили полицейские.
В случае возбуждения уголовного дела участницам интим-салона грозит до пяти лет лишения свободы. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: