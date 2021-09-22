В Башкирии под видом спа-салона работал бордель
14:16, 22 сен 2021
Желая заработать проституцией, они открыли в одном из домов на проспекте Октября «спа-салон». Правда, клиентами заведения были только мужчины, и услуги им оказывались не лечебного, а интимного характера. Об этом стало известно оперативникам из отдела полиции № 7, которые и провели задержание.
— Салон располагался на цокольном этаже жилого дома. Используя это прикрытие, 25-летняя уроженка Мелеузовского района занималась проституцией. Вместе с ней таким образом «работали» 22-летняя девушка из Дуванского района и 23-летняя уфимка. У подельниц существовал даже прейскурант, ориентированный на разные запросы обращающихся мужчин, — рассказали силовики.
Женщина, организовавшая салон, была доставлена в отделение.Там был составлен протокол, по выявленным фактам начата проверка. С двумя подругами проведены профилактические беседы.