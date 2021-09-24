В Башкирии из-за уголовного дела отстранили от работы главу района

18:21, 24 сен 2021

В Башкирии суд отстранил до 6 октября от исполнения обязанностей главу Кушнаренковского района Руслана Гизатуллина. Чиновник сообщил в социальных сетях, что это связано с расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий.







«Хочу сообщить вам, что решением районного суда я временно, до 6 октября 2021 года, отстранен от исполнения обязанностей главы администрации. Это процедурный момент, к которому нужно относиться спокойно и с пониманием. Вся запланированная нами работа по дальнейшему развитию Кушнаренковского района продолжается», — прокомментировал он.



Гизатуллин также добавил, что отстранение позволит ему провести незапланированный отпуск вместе с семьей.

Ранее сообщалось о том, что Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении главы Кушнаренковского района Руслана Гизатуллина. Чиновнику инкриминируют превышение должностных полномочий при незаконной продаже муниципального участка на 145 гектаров. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» (ст.286 УК РФ).





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