Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии из-за уголовного дела отстранили от работы главу района

В Башкирии из-за уголовного дела отстранили от работы главу района

18:21, 24 сен 2021

В Башкирии суд отстранил до 6 октября от исполнения обязанностей главу Кушнаренковского района Руслана Гизатуллина. Чиновник сообщил в социальных сетях, что это связано с расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий. 

«Хочу сообщить вам, что решением районного суда я временно, до 6 октября 2021 года, отстранен от исполнения обязанностей главы администрации. Это процедурный момент, к которому нужно относиться спокойно и с пониманием. Вся запланированная нами работа по дальнейшему развитию Кушнаренковского района продолжается», — прокомментировал он.

Гизатуллин также добавил, что отстранение позволит ему провести незапланированный отпуск вместе с семьей. 

Ранее сообщалось о том, что  Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении главы Кушнаренковского района Руслана Гизатуллина. Чиновнику инкриминируют превышение должностных полномочий при незаконной продаже муниципального участка на 145 гектаров. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» (ст.286 УК РФ). 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Кушнаренковский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: