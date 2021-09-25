В Башкирии ревнивая женщина с ножницами набросилась на соперницу

20:05, 25 сен 2021

В Салаватском районе Башкирии местная жительница приревновала мужа к другой женщине и набросилась на нее прямо на улице, чтобы прочесть переписку в ее телефоне. Против злоумышленницы было возбуждено уголовное дело о самоуправстве. На днях состоялся суд.







По данным материалов дела, обвиняемая подозревала, что ее супруг встречается с потерпевшей. Она решила выяснить отношения с ней и посмотреть у нее в телефоне переписку с мужем. Женщина на улице подошла к сопернице, оскорбила ее и потребовала мобильный.

– Подсудимая оттолкнула потерпевшую, отчего та споткнулась о бордюр, потеряла равновесие и упала, выронив сотовый телефон на землю. После этого подсудимая села сверху на потерпевшую, достала из кармана своей кожаной куртки бытовые ножницы, высказывая слова угрозы причинения вреда здоровью, нанесла телесные повреждения, – передали в пресс-службе межрайонного суда.

Жертва нападения получила ссадины на шее и груди. Злоумышленница тем временем добралась до телефона – удалось ли ей прочитать злополучную переписку, неизвестно.



Суд установил, что ревнивица нарушила сразу пять статей Конституции: права на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени и тайну переписки.

– Своими самовольными умышленными преступными действиями был причинен существенный вред в виде материального ущерба на сумму 12989 руб., физических и моральных страданий, телесных повреждений, грубого нарушения ее конституционных прав и свобод, – добавили в суде.

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Женщину признали виновной. Ее приговорили к одному году лишения свободы условно.