В Башкирии ревнивая женщина с ножницами набросилась на соперницу
20:05, 25 сен 2021
В Салаватском районе Башкирии местная жительница приревновала мужа к другой женщине и набросилась на нее прямо на улице, чтобы прочесть переписку в ее телефоне. Против злоумышленницы было возбуждено уголовное дело о самоуправстве. На днях состоялся суд.
По данным материалов дела, обвиняемая подозревала, что ее супруг встречается с потерпевшей. Она решила выяснить отношения с ней и посмотреть у нее в телефоне переписку с мужем. Женщина на улице подошла к сопернице, оскорбила ее и потребовала мобильный.
Жертва нападения получила ссадины на шее и груди. Злоумышленница тем временем добралась до телефона – удалось ли ей прочитать злополучную переписку, неизвестно.
Суд установил, что ревнивица нарушила сразу пять статей Конституции: права на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени и тайну переписки.
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