Как изменится жизнь россиян с 1 октября 2021 года

08:38, 27 сен 2021

С октября текущего года произойдет несколько изменений в законодательстве. Как они повлияют на жизнь россиян?



Получателей детских пособий станет больше

С 1 октября ежемесячные пособия станут получать в связи с рождением либо усыновлением первого или второго ребенка семьи с низким доходом. Их можно будет получать только на карту «Мир».







Страхование вкладов будет распространяться и на НКО

Так, с 1 октября будут страховаться вклады, сделанные некоммерческими организациями. Среди них — потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов России, религиозные организации, благотворительные фонды, исполнители общественно полезных услуг. Теперь они смогут при банкротстве кредитных организаций рассчитывать на получение максимального возмещения — 1,4 миллиона рублей.



Кому из бюджетников поднимут зарплату?

Стало известно, что с 1 октября будет проиндексирована зарплата у работников бюджетных организаций: работников спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы, гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других организаций. Рост зарплаты составит в среднем порядка четырех процентов. Его величина зависит от региона и профессии. Индексация повлияет и на размер доплат, которые начисляются в процентном соотношении от оклада.



Зарплата военнослужащих и госслужащих увеличится

С 1 октября на три процента увеличится зарплата у военнослужащих, федеральных гражданских служащих, сотрудников федеральных государственных органов, которые не относятся к категории госслужащих.



Пожилых людей ждет прибавка к пенсии

Повышение касается граждан 80+. Прибавка будет выдана через месяц после дня рождения. Она будет произведена автоматически.



Жители России, проработавшие 15 лет на Крайнем Севере, или имеющие 20-летний трудовой стаж на территории, приравненной к нему, получат выплаты, скорректированные с учетом районного коэффициента. Однако им придется за прибавкой обратиться в Пенсионный фонд России.



В ряде регионов будут произведены дополнительные выплаты на День пожилых людей.

Получение гражданства по отпечаткам пальцев

С 12 октября российское гражданство смогут получить все желающие. Ограничений по срокам пребывания в стране нет. При этом есть одно обязательное условие — необходимо снять отпечатки пальцев.



Депутаты Госдумы приступят к своим обязанностям

С 12 октября российские парламентарии приступят к работе. На выборах в Госдуму прошли восемь партий, пять из них по партийным спискам — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди», еще три — по одномандатным округам: «Родина», «Гражданская платформа» и партия роста.



По квартирам будут ходить переписчики

С 15 октября в России начинается Всероссийская перепись населения. Граждане могут самостоятельно до 8 ноября заполнить переписные листы на сайте госуслуг. Поквартирный обход будут осуществлять порядка 320 тысяч человек, полученные данные они будут вводить в электронные планшеты. Предварительные результаты переписи Росстат подведет в апреле 2022 года, окончательные — в четвертом квартале будущего года.



С несколькими странами откроется авиасообщение

С 5 октября возобновятся авиаперелеты в Данию, Новую Зеландию, ЮАР, Перу, Джибути. Такое решение было принято с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки в этих странах.



Помимо этого, у россиян появится возможность полететь на самолете на ГОА и Тенерифе. Также увеличилось количество рейсов в Японию, Бахрейн и в государства Центральной Азии.









В Москве появится оплата «лицом»

В московском метро с 15 октября можно будет оплачивать проезд с помощью системы Face Pay — распознавания лица. На специально оборудованных турникетах лицо будет фиксироваться с помощью видеокамеры, распознаваться, и моментально средства будут списаны с банковской карты или транспортной карты «Тройка».





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Фото: pexels.com