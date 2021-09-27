В Башкирии отменят «сухой закон» в новогодние выходные

11:49, 27 сен 2021

Министерство торговли и услуг Башкирии предложило отменить ограничения розничной продажи спиртных напитков с 3 по 6 января, сообщает «РБК-Уфа». В ведомстве отметили, что республика является единственным регионом, который ограничивает продажу алкоголя в январские праздники.







— В связи с усилением государственной системы предупреждения и пресечения нарушений в сфере оборота алкогольной продукции существующие ограничения розничной продажи алкоголя в дни новогодних каникул, имевшие важную роль в стабилизации ситуации на алкогольном рынке, к настоящему моменту исчерпали свою эффективность, — сообщили авторы поправок.



Представители Минторга сообщили о том, что спрос на спиртные напитки в новогодние праздники сохраняется, а закон приводит к тому, что люди покупают нелегальную продукцию. При этом авторы отметили, что в 2021 году люди реже умирали от отравлений спиртными напитками.

В Минторге отметили и уменьшение числа нелегального алкоголя, что связано с ростом количества сотрудников, благодаря которым удалось усилить контроль в сфере оборота спиртных напитков. Также с увеличением времени продажи легального алкоголя с лета 2020 года спрос на суррогатную продукцию уменьшился.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram