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В Башкирии главе района предъявили обвинение в превышении должностных полномочий

В Башкирии главе района предъявили обвинение в превышении должностных полномочий

19:22, 27 сен 2021

Главе Кушнаренковского района предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при незаконной реализации 145 гектаров земли

Дюртюлинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение 44-летнему главе администрации Кушнаренковского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, глава района в июле 2019 года заключил договор аренды земельного участка с видом разрешенного использования: «для ведения сельскохозяйственного производства», расположенного вблизи села Первушино Старокамышлинского сельсовета, общей площадью 145 гектар, с ООО «Авента», не осуществляющем сельскохозяйственную деятельность. В последующем, глава района, в нарушение требований земельного законодательства, согласно которым указанные земли не могут быть реализованы по договору купли-продажи путём проведения аукционов и торгов, объявил конкурс о продаже указанного земельного участка, при этом, занизив его цену с 8 млн рублей кадастровой стоимости до 5,1 млн рублей, и реализовал единственному участнику – вышеуказанной коммерческой организации, которая планировала изменить вид разрешенного использования земли и построить на нем турбазу, а часть земли реализовать под индивидуальную застройку.

В результате преступных действий обвиняемого из распоряжения администрации района выбыл вышеуказанный земельный участок, тем самым бюджету муниципалитета причинен ущерб в общей сумме более 8,6 млн рублей.

Преступный факт был выявлен оперативниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.



В настоящее время в администрации района и сельсовета, а также в жилище у чиновника проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрошены работники администрации и коммерческой организации, исследована служебная документация, выполняются дальнейшие следственные действия, направленные на завершение расследования. Судом, по ходатайству следователя, обвиняемый отстранен от занимаемой должности.

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Источник: СУ СК России по Башкортостану
Теги: Кушнаренковский район
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