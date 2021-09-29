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В Башкирии судебный пристав вымогала взятки у своих коллег-подчиненных

В Башкирии судебный пристав вымогала взятки у своих коллег-подчиненных

12:11, 29 сен 2021

В Туймазинском районе Башкирии экс-начальница отделения – старший судебный пристав попалась на вымогательстве взятки у своих сотрудников.

В декабре 2020 года она потребовала от 11 подчиненных передать ей по пять тысяч рублей с их премиальных выплат. Взамен она пообещала покровительство по службе и попустительство в случае допущенных нарушений. Сотрудники испугались негативных последствий отказа и передали начальнице 55 тысяч рублей.

По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, при передаче денег взяточницу задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с отделом собственной безопасности УФССП Башкирии.

Женщина стала фигуранткой дела о получении взятки, совершенное в том числе с вымогательством взятки. Однако своей вины она не признала. Материалы дела направлены в суд.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Туймазинский район
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