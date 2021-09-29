Экс-главе Минземимущества Башкирии дали условный срок
16:05, 29 сен 2021
Бывшего министра земельных и имущественных отношений Башкортостана приговорили к 3 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий.
В 2015 году Евгений Гурьев продал два участка за 26 миллионов рублей. Но только делал он это незаконно: Минземимущества РБ не имело права ими распоряжаться. Такую же схему экс-чиновник провернул с участком в 2018-м — уже за 22 миллиона.
Сегодня Кировский районный суд Уфы вынес ему обвинительный приговор — три года условно, с лишением права занимать государственные должности на два года. Гурьев свою вину не признал. Прокуратура не согласна с мягким решением суда и будет его обжаловать.
Источник: Mash Batash
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