Экс-главе Минземимущества Башкирии дали условный срок

16:05, 29 сен 2021

Бывшего министра земельных и имущественных отношений Башкортостана приговорили к 3 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий.







В 2015 году Евгений Гурьев продал два участка за 26 миллионов рублей. Но только делал он это незаконно: Минземимущества РБ не имело права ими распоряжаться. Такую же схему экс-чиновник провернул с участком в 2018-м — уже за 22 миллиона.



Сегодня Кировский районный суд Уфы вынес ему обвинительный приговор — три года условно, с лишением права занимать государственные должности на два года. Гурьев свою вину не признал. Прокуратура не согласна с мягким решением суда и будет его обжаловать.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Mash Batash