В Башкирии суд постановил изъять имущество «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова

08:25, 30 сен 2021

Ленинский райсуд Уфы постановил изъять имущество экс-начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в пресс-службе органа. Напомним, в апреле прокуратура выявила у Шайбакова имущество на 44 миллиона рублей, которое, по данным надзорного органа, не было подтверждено по закону. Из-за дорогой недвижимости мужчину прозвали «золотым гаишником».







Как сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда, прокурор потребовал обратить в доход государства имущество, записанное на Шайбакова и его семью — жилой дом, земельный участок, гараж, три офиса, квартиру, два автомобиля, а также 60 088 долларов, 20 евро, 30 090 рублей, изъятых в ходе обыска в жилом доме, 36 000 рублей, изъятых в ходе осмотра автомобиля.

— Основанием для увольнения Шайбакова послужили результаты служебной проверки, которая установила, что он давал своим подчиненным незаконные указания о проведении выездных осмотров автомобилей, а также о постановке на учет транспортных средств без фактического изучения представленных документов, — рассказали в суде. — Проверка выявила, что ответчиками не представлены доказательства приобретения имущества на законные доходы.

В ходе разбирательств суд счел приобретение Шайбаковыми двух машин, квартиры, двух офисов, доли в еще одном офисе и 60 088 долларов незаконными. Более того, часть собственности была оформлена на совершеннолетнего сына и тещу «золотого гаишника», что суд расценил как попытку сокрытия незаконно приобретенного имущества.

— Поскольку судом установлено отсутствие доказательств приобретения этого имущества на законные доходы, оно обращено в доход государства, — сообщили в райсуде. — Решение не вступило в законную силу.

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Фото: Динар Гильмутдинов / Instagram.com