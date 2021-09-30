В Башкирии суд постановил изъять имущество «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова
08:25, 30 сен 2021
Ленинский райсуд Уфы постановил изъять имущество экс-начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в пресс-службе органа. Напомним, в апреле прокуратура выявила у Шайбакова имущество на 44 миллиона рублей, которое, по данным надзорного органа, не было подтверждено по закону. Из-за дорогой недвижимости мужчину прозвали «золотым гаишником».
Как сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда, прокурор потребовал обратить в доход государства имущество, записанное на Шайбакова и его семью — жилой дом, земельный участок, гараж, три офиса, квартиру, два автомобиля, а также 60 088 долларов, 20 евро, 30 090 рублей, изъятых в ходе обыска в жилом доме, 36 000 рублей, изъятых в ходе осмотра автомобиля.
В ходе разбирательств суд счел приобретение Шайбаковыми двух машин, квартиры, двух офисов, доли в еще одном офисе и 60 088 долларов незаконными. Более того, часть собственности была оформлена на совершеннолетнего сына и тещу «золотого гаишника», что суд расценил как попытку сокрытия незаконно приобретенного имущества.