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Судебный пристав из Башкирии подделывал банковские чеки и присвоил деньги должника

Судебный пристав из Башкирии подделывал банковские чеки и присвоил деньги должника

10:52, 02 окт 2021

В Башкирии 31-летний бывший судебный пристав обвиняется в мошенничестве, служебном подлоге и подделке официального документа. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры республики.

Как считают следователи, в июле 2017 года мужчина, работавший в Учалинском МРО УФССП по РБ, должен был взыскать с гражданина штрафа на 30 тыс. рублей. Подозреваемый предложил должнику оплатить штраф наличными. Однако полученные деньги судебный пристав не внес на депозитный счет, а присвоил себе. Чтобы скрыть преступление, он подделал банковский чек об оплате штрафа в безналичной форме и заполнил документы об окончании исполнительного производства.

Через некоторое время мужчина был уволен со службы по отрицательным мотивам. Он сам был оштрафован на 30 тыс. рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде. Но деньги он вносить не стал, а также предоставил фальшивый банковский чек в суде. 

Нарушения закона были выявлены во время прокурорских проверок. Обвиняемый свою вину полностью признал и возместил причиненный ущерб. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Учалинский районный суд.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Учалинский район
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