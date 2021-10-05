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В Башкирии спасатели не будут нести ответственность за ущерб, нанесенный в ходе спасательной операции

В Башкирии спасатели не будут нести ответственность за ущерб, нанесенный в ходе спасательной операции

10:13, 05 окт 2021

На ближайшем заседании Государственного собрания — Курултая будет рассмотрена в первом чтении инициатива, касающаяся ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности депутаты намерены пересмотреть ответственность спасателей.

Предлагается ввести в законодательство понятия «оправданный риск» и «крайняя необходимость». То есть если сотрудники аварийно-спасательных подразделений действовали именно в рамках новых терминов, то они не будут нести ответственность за ущерб, нанесенный в ходе спасательной операции.


— В экстремальных ситуациях порой приходится принимать решения, сопряженные с высоким риском для здоровья и имущества спасаемых людей. Если такие решения не превышают пределов крайней необходимости, а риск оправдан, то спасатели не будут отвечать за последствия. Очень важно, чтобы руководители спасательных операций не боялись брать ответственность на себя и могли с учетом объективных рисков принимать своевременные и грамотные решения. Это же относится и к рядовым спасателям. Они должны быстро ориентироваться в ситуации и действовать максимально рационально, руководствуясь главной целью — спасением жизни, — пояснил председатель Заксобрания Константин Толкачев.

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Источник: proural.info
Фото: госкомитет по ЧС
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