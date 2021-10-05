В Башкирии действовала банда, занимавшаяся разбоем и вымогательствами

10:55, 05 окт 2021

Известны имена участников группы, это Валерий Копытов, Алексей Степашин, Булат Каримов и Умед Ризоев. По версии следователей, с 2018 по 2020 годы эти люди организовали банду с целью вымогательства и грабежей.







О потенциальных жертвах они узнавали от знакомых и родственников. Как правило, интерес преступников вызывали люди, имеющие финансовые споры. Выбирая удобный момент, мужчины угрожали потерпевшим оружием, били их, грабили и требовали денег. Во многих случаях угрозы и насилие заставляли людей молчать, а не обращаться в полицию.

В разных случаях добычей грабителей становилось от 10 до 500 тысяч рублей, себе они присвоили и дорогие мобильные телефоны пострадавших. Учитывая все это, налетчикам предъявлено обвинение по целому ряду статей уголовного кодекса. Усугубил положение бандитов проведенный обыск. В его результате полицейские обнаружили огнестрельное оружие и боевую осколочную гранату.



Своей вины четверо подозреваемых не признали. Тем не менее уголовное дело направлено в Стерлитамакский суд, который и вынесет итоговое решение.

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