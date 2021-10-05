Предполагаемого убийцу трех студенток из Башкирии обвиняют по 5 статьям

11:02, 05 окт 2021

Задержанный по делу об убийстве трех студенток в Гае (Оренбургская область) Александр Лазарев признал вину. Обвинение мужчине предъявлено не было, сообщили в пресс-службе городского суда.







«Обвинения не было. Его допросили в качестве подозреваемого. Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания. Подозревается в убийстве трех девушек», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

В отношении предполагаемого убийцы — Александра Лазарева — установлены признаки ряда дополнительных преступлений, с учетом чего возбуждены новые уголовные дела, которые соединены в одно производство.

Лазарева обвиняют в преступлениях по статьям «убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера», «изнасилование, соединенное с угрозой убийством», «насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством», «умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба» и «неправомерное завладение автомобилем».

«Совокупность собранных в настоящее время доказательств позволяет с уверенность констатировать факт совершения Лазаревым инкриминированных преступлений. Следствием продолжается производство следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, возбуждено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram