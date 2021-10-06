В Башкирии врача уличили в фальсификации документов о вакцинации

11:48, 06 окт 2021

Сотрудники МВД выявили фальсификацию документов о вакцинации от коронавируса в Иглинском районе Башкирии.







Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом за вознаграждение внесла в карту учета диспансеризации пациента информацию о полном прохождении курса вакцинации от коронавирусной инфекции. Однако врач никого не осмотрел и прививку не сделал. За это заведующая больницы получила косметические услуги — маникюру и педикюру. По данному делу возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога и мошенничества.

Как сообщает пресс-служба МВД всего в 2021 году в результате работы сотрудников было заведено 41 уголовное дело по факту подделки документов о вакцинации от коронавирусной инфекции.



Ранее помощник министра здравоохранения Башкирии, сообщал о том, что использование ложных сертификатов о прививке влечет за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы до 6 месяцев.

— Получение или посредничество в получении взятки мелких размеров карается лишением свободы на срок до одного года. Кроме того, возможные попытки отдельных лиц «торговать» сертификатами о вакцинации или их бланками также повлекут наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет по статье «мошенничество», — сказал Марат Гараев.

Читайте также: В Башкирии за сутки коронавирусом заболели 536 человек

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram