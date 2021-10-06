В Башкирии врача уличили в фальсификации документов о вакцинации
11:48, 06 окт 2021
Сотрудники МВД выявили фальсификацию документов о вакцинации от коронавируса в Иглинском районе Башкирии.
Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом за вознаграждение внесла в карту учета диспансеризации пациента информацию о полном прохождении курса вакцинации от коронавирусной инфекции. Однако врач никого не осмотрел и прививку не сделал. За это заведующая больницы получила косметические услуги — маникюру и педикюру. По данному делу возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога и мошенничества.
Как сообщает пресс-служба МВД всего в 2021 году в результате работы сотрудников было заведено 41 уголовное дело по факту подделки документов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Ранее помощник министра здравоохранения Башкирии, сообщал о том, что использование ложных сертификатов о прививке влечет за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы до 6 месяцев.
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