В Башкирии осудили мужчину, по вине которого погибла пенсионерка

10:32, 07 окт 2021

В Башкирии 26-летнего жителя Белебея лишили свободы за пьяную езду, которая привела к смерти 75-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по республике.







Смертельное ДТП произошло 28 сентября 2020 года. Молодой мужчина за рулем «ВАЗ-2110» на обочине улицы Красноармейской сбил пенсионерку, которая шла в попутном направлении. При этом его машина съехала кювет и опрокинулась. От полученных травм пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Правоохранители установили, что водитель ранее был лишен прав на управление транспортным средством, а в момент аварии был пьян. Свое поведение мужчина объяснил тем, что не смог вызвать такси, чтобы добраться до своей бабушки.



При этом своей вины в случившемся нарушитель не признал. Белебеевский городской суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил права садиться за руль на 2,5 года.

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