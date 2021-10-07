В Башкирии состоялся суд над Радием Хабировым

14:41, 07 окт 2021

Верховный суд Башкирии прекратил производство по иску жителей республики, в котором те потребовали отменить изменения в указе о режиме повышенной готовности главы региона Радия Хабирова от 17 июня. Об этом сообщил сегодня, 7 октября, корреспондент Уфа1 Марк Константинов из зала суда.







Суд заключил, что данные поправки в указ (пункт 10.1) утратили силу 9 сентября, поэтому судебное производство было прекращено.

— Если до вынесения решения суда они внесут изменения в указ, тогда, в зависимости от того, какие они внесут изменения, мы будем уточнять свои исковые требования, — рассказала представитель истцов Лилия Юсупова.

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Отметим, что сам глава республики на заседание не явился. Вместо себя Радий Хабиров отправил на суд своих представителей. Комментарии они давать отказались.