Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии состоялся суд над Радием Хабировым

В Башкирии состоялся суд над Радием Хабировым

14:41, 07 окт 2021

Верховный суд Башкирии прекратил производство по иску жителей республики, в котором те потребовали отменить изменения в указе о режиме повышенной готовности главы региона Радия Хабирова от 17 июня. Об этом сообщил сегодня, 7 октября, корреспондент Уфа1 Марк Константинов из зала суда.

Суд заключил, что данные поправки в указ (пункт 10.1) утратили силу 9 сентября, поэтому судебное производство было прекращено.

— Если до вынесения решения суда они внесут изменения в указ, тогда, в зависимости от того, какие они внесут изменения, мы будем уточнять свои исковые требования, — рассказала представитель истцов Лилия Юсупова.
Отметим, что сам глава республики на заседание не явился. Вместо себя Радий Хабиров отправил на суд своих представителей. Комментарии они давать отказались.

Читайте также:

В Башкирии требуют отставки министра ЖКХ Алана Марзаева
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа Хабиров Радий Фаритович
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: