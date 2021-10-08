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Жителя Башкирии уличили в подделке справок о ПЦР-тесте

Жителя Башкирии уличили в подделке справок о ПЦР-тесте

12:12, 08 окт 2021

В Октябрьском возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя за подделку медицинских справок (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, обвиняемый фальсифицировал документы об отсутствии коронавируса и брал за это деньги.

Стоимость справки об отрицательном результате ПЦР-теста, изготовляемых мужчиной на дому, варьировалась от 1 до 2 тысяч рублей. На «документы» он ставил оттиски поддельных штампов медучреждений и подписывался от имени медиков. Всего обвиняемый продал 36 подделок, покупатели перечисляли деньги на его банковский счет или оставляли в почтовом ящике. По месту его жительства полицейские изъяли более 50 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский городской суд для рассмотрения.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Октябрьский Коронавирус в Башкирии происшествия криминал
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