В деле о банде гаишников в Уфе был выявлен новый факт коррупции

18:57, 08 окт 2021

В Уфе выявлен случай взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщил Следственный комитет республики, сегодня, 8 октября.







Как стало известно, в январе 2018 года жительница Уфы пошла учиться в автошколу. Побоявшись того, что не сможет сдать экзамен на права самостоятельно, она обратилась за помощью к знакомому инструктору с просьбой помочь в ситуации.





— Она дала взятку инспектору МРЭО ГИБДД МВД по республике через знакомого инструктора автошколы за оказание содействия в получении водительского удостоверения без фактической сдачи экзаменов. Размер взятки составил 12 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.

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Свою вину 22-летняя девушка не признала. Теперь ей придется предстать перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику ГИБДД за получение водительского удостоверения.