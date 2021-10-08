В деле о банде гаишников в Уфе был выявлен новый факт коррупции
18:57, 08 окт 2021
В Уфе выявлен случай взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщил Следственный комитет республики, сегодня, 8 октября.
Как стало известно, в январе 2018 года жительница Уфы пошла учиться в автошколу. Побоявшись того, что не сможет сдать экзамен на права самостоятельно, она обратилась за помощью к знакомому инструктору с просьбой помочь в ситуации.
— Она дала взятку инспектору МРЭО ГИБДД МВД по республике через знакомого инструктора автошколы за оказание содействия в получении водительского удостоверения без фактической сдачи экзаменов. Размер взятки составил 12 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.
Свою вину 22-летняя девушка не признала. Теперь ей придется предстать перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику ГИБДД за получение водительского удостоверения.